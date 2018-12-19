Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili Oluyor

45 dakika önce

Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili Oluyor, System.String[]
Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da gün içinde devam eden yağmur, akşam saatlerinde D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini kısa sürede gösteren ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadılar.

Görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşüren sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nda sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Karayolları ekiplerinin tünel giriş ve çıkışlarında hazır bekletilen tuzlama ve kar küreme araçları ise, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:24 Kaynak: İHA

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