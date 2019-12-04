Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

6 saat önce

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis, D-100 karayolu Bolu Dağı mevkisinde etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor, System.String[]

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis, D-100 karayolu Bolu Dağı mevkisinde etkili oluyor.


Bolu'da, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde D-100 karayolu Bolu Dağı mevkisilerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır olarak bekletiliyor.


Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Sis nedeniyle sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor. - DÜZCE

Sabah, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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