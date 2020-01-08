Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

6 saat önce

Bolu'da D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde devam eden kar yağışıyla birlikte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor, System.String[]

Bolu'da D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde devam eden kar yağışıyla birlikte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Bolu'da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkilerinde zaman zaman şiddetini artırıyor. Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için Karayolları ekipleri güzergahlarda hazır olarak bekletiliyor. Yoğun sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi ise yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor. - BOLU

Elmalık, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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