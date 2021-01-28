Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde hafif şekilde devam ediyor.

Güzergahta etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Düzce kent merkezinde de karla karışık yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor.