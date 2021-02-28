Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor

28.02.2021 12:02

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Kar yağışının etkili olduğu D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti
Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek         
23:57
Tartıştığı eşini 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldüren koca tutuklandı Tartıştığı eşini 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldüren koca tutuklandı         
23:31
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Ali Koç, Erol Bulut'un gönderileceği iddialarına noktayı koydu: Öyle bir düşüncemiz hiç yoktu Ali Koç, Erol Bulut'un gönderileceği iddialarına noktayı koydu: Öyle bir düşüncemiz hiç yoktu         
22:00
Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı         
21:50
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor         
16:58
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 00:21:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei