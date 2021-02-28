Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Kar yağışının etkili olduğu D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.