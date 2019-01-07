Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Yeniden Başladı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Yeniden Başladı

26 dakika önce

BOLU'da, TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Yeniden Başladı, System.String[]
BOLU'da, TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

TEM ve D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde duran kar yağışı akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak,  Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 40 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolun karla kaplanmasını önlerken, polis ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Bolu, Kar, Güncel
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