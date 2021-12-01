BOLU DAĞI'NDA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE YOĞUN SİS - Son Dakika

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan hafif karla karışık yağmur ve sis ulaşımı yavaşlattı. Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde bu sabah karla karışık yağmur ve sis etkili oldu. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak 10 metreye kadar düşen görüş uzaklığı, artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.