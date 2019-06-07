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Bolu Dağı'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Bolu Dağı'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralıDÜZCE– Düzce D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Bolu Dağı'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
DÜZCE– Düzce D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 karayolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Serkan Kısa idaresindeki 34 NOC 553 plakalı minibüs kontrolden çıkaran önce yol kenarında bulunan sis lambası direğine çarptı ardından yol kenarında şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü Serkan Kısa olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs içinde bulunan eşi Sultan Kısa ve çocukları S. K. ile S. A. K. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise şoför mahallinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma yaptı. Serkan Kısa'nın cenazesi çıkarıldıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Bolu Dağı'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:52 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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