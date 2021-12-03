Bolu Dağı geçişinde kış hazırlıkları tamam - Son Dakika

ANKARA ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, kış mevsiminde olumsuz hava koşullarına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Bölgede 165 kişilik personel ile karla mücadele için 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolandı.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, kış ayları süresince kesintisiz trafik akışının sağlanması için hazırlıklar yapıldı. Yolun Kaynaşlı- Abant kavşakları arasındaki 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişinde, kış mevsimi boyunca 165 kişilik personel, 24 saat görev yapacak. Güzergahta 12 ekipmanlı kamyon, 2 yükleyici, 1 rotatif, 1 kurtarıcı, 1 çekici ve 1 vinç ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yapılacak. Karla mücadele için 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolanırken, tünelin giriş ve çıkışlarındaki viyadük 2-3 ve 4'te bulunan, buzlanmayı önleyen ve solüsyon püskürten sistemler, test edilerek kış şartlarına hazır hale getirildi.