Bolu Dağı'nda mazot yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde tankerde çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara istikametinde seyreden 34 DZU 630 plakalı mazot yüklü tankerin motor kısmından dumanların geldiğini fark eden sürücü Ö.K, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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