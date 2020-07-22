Bolu Dağı'nda orta refüjlere beton bariyerler koyuldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda Karayolları ekipleri tarafından orta refüjler yenilendi.



Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda yıllardır eskiyen orta refüjde yenileme çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri tarafından iki şeridinde bir kısmı trafiğe kapatılarak yapılan çalışma kapsamında, eskiyen ve yıllardır değişmeyen orta refüjde ki beton bariyerler yenilendi. Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde yapılan yenilemelerin, Bolu kesiminde de yapılarak yaklaşık 5 günde tamamlanması bekleniyor. - DÜZCE