Bolu Dağı'nda otobüs TIR'a çarptı (1)
1 saat önce
BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde otobüs önünde ilerlemekte olan TIR'a arkadan çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:16 Kaynak: DHA
BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu
geçişinde otobüs önünde ilerlemekte olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile 2 personeli hasar gören araçta sıkıştı. Çok sayıda yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye
ekipleri, sıkışan otobüs sürücüsü ve otobüs çalışanlarını kurtarmak için çalışma başlattı. 112 Acil ekipleri yaralananlara müdahalede bulundu.
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 37 yaralı İstanbul'daki sel felaketi sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama Beylikdüzü Sahili'nde kıyıya poşet içinde bebek cansız bedeni vurdu