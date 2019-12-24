Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

6 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor, System.String[]

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer yoğun sis etkili oluyor.

Kara yolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Güzergahta görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de yağışın aralıklarla karla karışık sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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