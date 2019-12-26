Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

6 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor, System.String[]

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak aralıklarla sürüyor. Bölgede yer yer etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Kara yolları ekipleri sürücüleri, ışıklı tabelalarla ve sis lambalarıyla uyarıyor.

Bolu kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde akşam saatlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Karanlıkdere, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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