Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

07.03.2022 11:23
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü bölgede görev yapan karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan sağanak kent merkezinde sabah saatleri itibarıyla etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

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Toros Dağları, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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