Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü bölgede görev yapan karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan sağanak kent merkezinde sabah saatleri itibarıyla etkili oluyor.