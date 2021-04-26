Bolu Dağı'nda sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ve ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını isteyerek, aşırı hız konusunda uyardı.

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, yağışın devam edeceğini ve sis nedeniyle görüş mesafesinin ara ara daha da düşebileceğini bildirdi.