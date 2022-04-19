Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor

19.04.2022 10:00

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın Yumrukaya, Abant Kavşağı ile Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sis nedeniyle de görüş mesafesinin azaldığı bölgede trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor

YORUMLAR
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Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor - Son Dakika
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