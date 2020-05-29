Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis - Son Dakika

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde sağanak ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin, Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan sağanak ve sis, görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Yoğun sis, kara yolunun Düzce kesiminde bulunan Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek, Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Bölgede ring halinde bulunan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.