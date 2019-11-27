Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

6 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sağanak ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sağanak ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Darıyeri, Hasanbey ve Taşaltı mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kara yolunun Bolu kesiminde de Elmalık, Seymenler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkisinde sağanak ile sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak ve sis etkisini sürdürüyor.

Bölgede yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, kentin Aladağ, Kartalkaya ve Gölcük gibi yüksek kesimlerinde ise kar beklendiği bildirildi.

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

Karanlıkdere, Düzce, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'dan "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar
Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:39:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]