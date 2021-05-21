Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor (2) - Son Dakika

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ile yoğun sis etkili oluyor.

Sağanak ve yoğun sis nedeniyle Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri ise yağışın devam edeceğini, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin daha da azalabileceğini bildirdi.