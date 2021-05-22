Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ile yoğun sis etkili oluyor.

Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde sağanak ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Güzergahta görevli trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.