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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

6 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Bölgede Sis, sabah saatleri itibariyle özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkinde etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekipleri sürücüleri, ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bölgede görev yapan, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ise, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız konusunda uyarırken, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Elmalık, Sabah, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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