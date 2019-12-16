Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Kara yolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.