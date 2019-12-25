Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - Son Dakika

Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sağanağın da etkili olduğu bölgede, sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere , Bakacak, Elmalık , Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer yer sis ve sağanak etkili oluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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