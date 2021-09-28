Bolu Dağı'nda yoğun sis - Son Dakika

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Güzergahta Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri ise, sürücüler etkili olan sise karşı dikkatli olmalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Öte yandan sis kenttin bir çok mahallesinde de etkili oluyor. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 ile 30 metre arasında değişiyor.