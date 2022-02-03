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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

03.02.2022 12:57
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sis ve hafif yağış nedeniyle bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi.

Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

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Toros Dağları, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - Son Dakika


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