Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - DÜZCE - Son Dakika

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - DÜZCE

7 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Yağışın da aralıklarla etkili olduğu bölgede, sürücüler sis nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Güzergahta görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - DÜZCE

Karanlıkdere, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:15 Kaynak: AA

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