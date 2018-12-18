Bolu Dağı'nda Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
4 saat önce
Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
Bolu
'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere
mevkileri ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı tünelinin bulunduğu viyadükler kesiminde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düşerken, sürücüler elektronik tabelalarla uyarıldı. Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, Perşembe günü Bolu Dağı'nda kar yağışı beklediklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:44 Kaynak: DHA
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