Bolu dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve hafif yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman yağmur yağışı da etkili oluyor.