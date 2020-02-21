Bolu dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika
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Bolu dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

6 saat önce

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdüBOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve hafif yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve hafif yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman yağmur yağışı da etkili oluyor.

Bolu dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:20 Kaynak: DHA
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