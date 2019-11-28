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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
6 saat önce
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyorBOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor
BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı, Elmalık, Seymenler ve Bakacak mevkiilerinde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücüler, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor.
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