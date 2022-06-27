Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü (2) - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü (2)

27.06.2022 11:32

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymasını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor Bolu Dağı'nda şiddetli sağanak ve sis Bolu Dağı'nda şiddetli sağanak ve sis
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü (2) - Son Dakika
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