Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü (2) - Son Dakika

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