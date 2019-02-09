Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Göz Gözü Görmüyor

Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Göz Gözü Görmüyor

30 dakika önce

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor.

Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Göz Gözü Görmüyor, System.String[]
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor. Yüksek kesimlerde hafif şekilde kar yağışı var.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağında sis nedeniyle göz güzü görmüyor. Sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle Bolu Dağı'nda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Özellikle D-100 Karayolu Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevki'ilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebiliyor.

Yetkililer sis nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri gerektiği uyarısı yapıyor. Yüksek kesimlerde ise hafif şekilde kar yağışı devam ediyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Sabah, Türkiye, Bolu, Güncel
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