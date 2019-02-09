Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Etkiliyor

BOLU Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Ulaşım güçlükle ilerliyor.



Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Bolu Dağı'nda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Yetkililer, sis nedeniyle sürücüleri yakın takipten kaçınmaları ve yavaş ilerlemeleri konusunda uyardı.



- Zce

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