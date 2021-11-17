Bolu Dağı'nda sis ulaşımı yavaşlattı - Son Dakika

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ulaşımda zaman zaman yavaşlamalar oldu.

Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede öğleden sonra sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.