Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Öte yandan sağanak, kent merkezinde de hafif şekilde aralıklarla etkili oluyor.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri ve trafik polisleri, sürücüleri sağanak ve sis nedeniyle dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

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