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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

21.09.2021 09:52

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösteriyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösteriyor.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bölgede görev yapan Karayolları ekipleri sürücüleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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