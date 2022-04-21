Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

21.04.2022 09:59

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve aralıklarla sağanak etkisini gösteriyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve aralıklarla sağanak etkisini gösteriyor.

Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Zaman zaman sağanağın da etkili olduğu bölgede Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik polisleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda ikazda bulunuyor.

Öte yandan, kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

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Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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