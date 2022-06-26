Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

26.06.2022 12:28

100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere ve Bıçkıbayırı kesimlerinde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ile dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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Bolu Dağı'nda şiddetli sağanak ve sis Bolu Dağı'nda şiddetli sağanak ve sis Ardahan'ın Posof İlçesinde sağanak ve dolu etkili oldu Ardahan'ın Posof İlçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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