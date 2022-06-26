Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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