Anadolu Otoyolu 'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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