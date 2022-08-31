Sürücüler güzergahta kontrollü seyrederken, bölgede zaman zaman sağanak da etkili oluyor. Sis ve sağanak yüzünden görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak devam eden sis sebebiyle D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Bıçkıyanı ve Elmalık kesimlerinde ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika

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