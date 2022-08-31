Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü

31.08.2022 15:05
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak devam eden sis sebebiyle D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Bıçkıyanı ve Elmalık kesimlerinde ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Sürücüler güzergahta kontrollü seyrederken, bölgede zaman zaman sağanak da etkili oluyor. Sis ve sağanak yüzünden görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ve trafik ekipleri sürücülerin bölgede dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika
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