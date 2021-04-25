Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Düzce'nin Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli bölgesinde etkili olan sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde dikkatli seyrediyor.

Bölgede ring halinde bulunan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.