Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi.

Sis ve hafif yağış nedeniyle bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.

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