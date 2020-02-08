Bolu Dağı'nda sürücüler karın tadını doyasıya çıkarttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sürücüler karın tadını doyasıya çıkarttı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda sürücüler karın tadını doyasıya çıkarttı

56 dakika önce

100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nda sürücüler karın tadını doyasıya çıkarttı, System.String[]

100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri ulaşımın kapanmaması için çalışma yaparken, Bolu Dağı'nı kullanan sürücü ve vatandaşlar ise karın tadını kartopu savaşı yaparak ve karlarda yuvarlanarak çıkarttılar.


Türkiye'nin Avrupa ile Anadolu'yu karayolu ile birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinin karayolu boyunca sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı Bolu Dağı'nda, karayolları ekiplerin yol boyunca çalışmasını fırsata çeviren vatandaşlarda yol kenarlarında kar topu savaşı yaptı. Ekiplerin çalışması nedeniyle zaman zaman yavaşlayan trafikte ekiplerin çalışmasını bitirmesini bekleyen sürücü ve vatandaşlar yol kenarlarında biriken karlarda kar topu savaşı yaptı. Bazı vatandaşlar ise savaşı biraz daha ileri götürüp karlarda birbirlerini yuvarladılar.


Karın tadını doyasıya çıkartan Enes Bektaş isimli vatandaş; "Arkadaşlarla birlikte Düzce'den Bolu'ya gidiyorduk. Burada çok kar yağışını görünce durduk. Burada kartopu savaşı yaptık. Kendi aramızda karlarla oynadık. Düzce'ye çok kar yağmıyordu, burada da karı görünce dayanamadık hemen yol kenarına girdik. Bolu Dağı'nda ciddi anlamda bir kar var. Karayolları ekipleri güzel bir çalışma yapmış gördüğüm kadarıyla. Önümüzde 4 tane karayolları arabası vardı. Yavaş gidiyoruz bari sağa çekelim, duralım oyun oynayalım dedik. Ekipler yolları açtıktan sonra devam ederiz dedik. Öyle geldik" diye konuştu.


Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri, Bolu Dağı'nda araç trafiğinin durmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - DÜZCE

Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:33:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Dağı'nda sürücüler karın tadını doyasıya çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]