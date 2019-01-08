Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Sürücülerin Yardımına Türk Kızılay Koştu

Bolu Dağı'nda Sürücülerin Yardımına Türk Kızılay Koştu

1 saat önce

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere Türk Kızılay ekipleri ulaştı.

Bolu Dağı'nda Sürücülerin Yardımına Türk Kızılay Koştu, System.String[]
Düzce'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere Türk Kızılay ekipleri ulaştı.

Tipiye dönüşen kar yağışı ve arızalanan bir kamyon nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı D-100 geçişi Ankara yönünde sürücüler Kaynaşlı mevkisinde bekletiliyor.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi ekipleri, yolda kalan sürücülerin bulundukları yerlere ulaşarak ikramlarda bulundu.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi görevlisi ve ekip sorumlusu Nilüfer Öztürk, bölgedeki çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak yardıma ihtiyacı bulunan herkesin yanında yer almaya çalıştıklarını söyledi.

Bolu Dağı'nda şu an ulaşımın kapandığını anımsatan Öztürk, "Yolda kalan vatandaşlarımız için buradayız. Çay ve sıcak ikramlarımız oluyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olduğu her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Biz buradayız ve ikramlarımız devam ediyor. Türk Kızılay olarak ihtiyacın olduğu her yerdeyiz." dedi.

Öztürk, ikramların sıcak çorba, çay, kahve ve yiyecekten oluştuğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Bolu, Kızılay, Güncel
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