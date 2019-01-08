Bolu Dağı'nda Sürücülerin Yardımına Türk Kızılay Koştu - Düzce

Düzce
'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Bolu
Dağı geçişinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere Türk Kızılayı
ekipleri ulaştı.
Tipiye dönüşen kar yağışı ve arızalanan bir kamyon nedeni ile ulaşıma kapanan Bolu Dağı D-100 geçişi Ankara
yönünde sürücüler Kaynaşlı
mevkisinde bekletiliyor.
Türk Kızılayı Batı Karadeniz
Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi ekipleri, yolda kalan sürücülerin bulundukları yerlere ulaşarak çay ile çorba ikram etti.
Bölgedeki çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi görevlisi ve ekip sorumlusu Nilüfer Öztürk
, Türk Kızılayı olarak yardıma ihtiyacı bulunan herkesin yanında yer almaya çalıştıklarını söyledi.
Bolu Dağı'nda şuan ulaşımın kapandığını dile getiren Öztürk, "Yolda kalan vatandaşlarımız için buradayız. Çay ve sıcak ikramlarımız oluyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olduğu her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Biz buradayız ve ikramlarımız devam ediyor. Türk Kızılayı olarak ihtiyacın olduğu her yerdeyiz." dedi.
Öztürk, ikramların sıcak çorba, çay, kahve ve yiyecekten oluştuğunu sözlerine ekledi.