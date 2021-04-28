BOLU DAĞI'NDA TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU - Son Dakika

BOLU DAĞI'NDA TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU
28.04.2021 11:08
İSTANBUL ile Anadolu'yu birbirine bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde tam kapanma öncesi yoğun araç trafiği oluştu.
İSTANBUL ile Anadolu'yu birbirine bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde tam kapanma öncesi yoğun araç trafiği oluştu.
Tam kapanma kararının ardından vatandaşlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı. Yarın başlayacak olan kısıtlama öncesi çok sayıda sürücü, Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı'nı kullanarak, memleketlerine doğru yola çıktı. Yolun Ankara yönünde ulaşımda yoğunluk yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı. Yoğunluk nedeniyle trafikte sıkıntı oluşmazken, akşam saatlerinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor.
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