Bolu Dağı'nda tatilciler için önlemler artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda tatilciler için önlemler artırıldı

17.07.2022 16:44
Bolu Dağı'nda tatilciler için önlemler artırıldı

100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde trafik önlemleri artırıldı.

100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde trafik önlemleri artırıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay da denetimlere katılarak, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini turizm bölgelerinde ya da memleketlerine geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. Sürücülerin dönüş yolunda olumsuzluk yaşanmaması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı mevkiinde önlemlerini artırdı. Ekipler, Anadolu'dan İstanbul istikametine D-100 Karayolu Bolu Dağı'nı kullanarak geçen sürücüleri denetliyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay da ekiplerle birlikte denetimlere katıldı. Bayram tatilini bitirerek İstanbul istikametine giden sürücülere çikolata ve kolonya ikram eden Cevdet Atay, araç içinde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Aynı zamanda Atay, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Atay'a, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da eşlik etti. - DÜZCE

YORUMLAR
500
BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİ RAHAT BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİ RAHAT Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Toros Dağları, Düzce, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nda tatilciler için önlemler artırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:14 Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 16:50:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda tatilciler için önlemler artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement