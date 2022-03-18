BOLU DAĞI'NDA TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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BOLU DAĞI'NDA TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

18.03.2022 22:58

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Ankara ve İstanbul istikametlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Ankara ve İstanbul istikametlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Her iki istikamet de ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara istikametine giden araçlar TEM Otoyolu Kaynaşlı, İstanbul istikametine giden araçlar ise TEM Otoyolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekipler kazalara müdahale ediyor.

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BOLU, (DHA) -

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Toros Dağları, TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI'NDA TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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