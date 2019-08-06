Bolu Dağı'nda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
19 dakika önce
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:43 Kaynak: DHA
'nun Bolu
Dağı geçişinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı ikinci viyadük mevkiinde meydana geldi. Ankara
yönüne giden Orhun Aktaş yönetimindeki 77 AAF 275 plakalı otomobil, önünde giden Ali Köse yönetimindeki 54 FM 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Orhun Aktaş ve beraberindeki Metin Özbek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Mısır'da trafik kazasında infilak eden aracın, bomba yüklü olduğu ve terör saldırısında kullanılacağı ortaya çıktı Taksinin çarptığı motosikletlinin ölümden döndüğü anlar kamerada! ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler