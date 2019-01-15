Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Tır Kayarak Yolu Kapattı; Araç Geçişlerine İzin Verilmiyor

Bolu Dağı'nda Tır Kayarak Yolu Kapattı; Araç Geçişlerine İzin Verilmiyor

1 saat önce

100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde kayan TIR nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapanırken, polis ekipleri yolun Ankara yönünde de olası tehlikeye karşı ulaşımı kesti.

Bolu Dağı'nda Tır Kayarak Yolu Kapattı; Araç Geçişlerine İzin Verilmiyor, System.String[]
D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde kayan TIR nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapanırken, polis ekipleri yolun Ankara yönünde de olası tehlikeye karşı ulaşımı kesti. Araçlar, Kaynaşlı mevkisinden geri gönderildi.

D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde TIR'ın kayması sonucu, yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Polis ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında, olası tehlikeye karşı yolun Ankara yönünde de araçların geçişine izin vermedi. Polisler, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkisinde Bolu Dağı yönüne gitmek isteyen araç sürücülerini geri çevirerek, TEM yolunu kullanmalarını istedi.

Diğer yandan, Bolu Dağı'nda kayan TIR nedeniyle yolda kalan sürücüler, "Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. TIR hemen önümüzde kaydı ve yolu tamamen kapattı. Çalışmalar bitene kadar burada bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaza yapan TIR nedeniyle Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR'ın kaldırılması için yaklaşık 2 saat önce başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:02 Kaynak: DHA

Ankara, Polis, Bolu, Güncel
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